Новая глава МИД Австрии заявила Сийярто, что Европе нужно единство

Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в первом телефонном разговоре со своим венгерским коллегой Петером Сийярто обсудила войну России против Украины и потребность европейского единства в этом контексте.

Об этом она рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская права".

Глава австрийской дипломатии сказала, что обсудила с Сийярто российскую агрессию против Украины и европейскую безопасность.

"Я подчеркнула необходимость европейского единства в эти сложные времена", – отметила Майнль-Райзингер.

Она добавила, что они также обсудили двусторонние вопросы, такие как экономическое сотрудничество.

Сийярто в своем сообщении о разговоре на упомянул о российско-украинской войне как обсуждаемую тему. Вместо этого он сказал, что они говорили о нелегальной миграции и стремлении Австрии стать непостоянным членом Совбеза ООН.

Напомним, Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не поддержала выводы саммита ЕС по поддержке Украины 6 марта, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Президент Европейского совета Антониу Кошта после заявил, что Венгрия себя изолировала.

5 марта Майнль-Райзингер и глава МИД Украины Андрей Сибига провели первый телефонный разговор, в котором австрийский дипломат пообещала дальнейшую поддержку Киеву.