Новая глава МИД Австрии заявила Сийярто, что Европе нужно единство
Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в первом телефонном разговоре со своим венгерским коллегой Петером Сийярто обсудила войну России против Украины и потребность европейского единства в этом контексте.
Об этом она рассказала в соцсети Х (Twitter), пишет "Европейская права".
Глава австрийской дипломатии сказала, что обсудила с Сийярто российскую агрессию против Украины и европейскую безопасность.
"Я подчеркнула необходимость европейского единства в эти сложные времена", – отметила Майнль-Райзингер.
Она добавила, что они также обсудили двусторонние вопросы, такие как экономическое сотрудничество.
Сийярто в своем сообщении о разговоре на упомянул о российско-украинской войне как обсуждаемую тему. Вместо этого он сказал, что они говорили о нелегальной миграции и стремлении Австрии стать непостоянным членом Совбеза ООН.
Напомним, Венгрия стала единственной страной ЕС, которая не поддержала выводы саммита ЕС по поддержке Украины 6 марта, текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.
Президент Европейского совета Антониу Кошта после заявил, что Венгрия себя изолировала.
5 марта Майнль-Райзингер и глава МИД Украины Андрей Сибига провели первый телефонный разговор, в котором австрийский дипломат пообещала дальнейшую поддержку Киеву.