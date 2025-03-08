Понад 40% данців вважають США загрозою для Данії після заяв Трампа – опитування

Понад 40% данців сприймають США як загрозу для Данії після серії заяв президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про прагнення приєднати Гренландію.

Як повідомляє данська редакція The Local, такими виявились результати опитування на замовлення видання Berlingske.

Четверо із десяти респондентів у Данії сказали, що вважають США загрозою для своєї країни.

На запитання, як вони зараз сприймають Сполучені Штати – як союзника чи як загрозу, 32% опитаних відповіли, що вважають США "значною загрозою", 9% – "загрозою".

Опитування для видання проводила компанія Verian у період з 26 лютого по 5 березня. Всього опитали 1136 осіб віком від 18 років.

Як відомо, президент США Дональд Трамп регулярно заявляє про прагнення приєднати острів Гренландія, що є частиною Данії і має автономний статус.

Цього тижня Трампа висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Прем'єр Гренландії сказав, що президент США повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен підкреслила, що острів "не продається" і що його народ має сам визначати своє майбутнє.