Более 40% датчан считают США угрозой для Дании после заявлений Трампа – опрос

Более 40% датчан воспринимают США как угрозу для Дании после серии заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о стремлении присоединить Гренландию.

Как сообщает датская редакция The Local, такими оказались результаты опроса по заказу издания Berlingske.

Четверо из десяти респондентов в Дании сказали, что считают США угрозой для своей страны.

На вопрос, как они сейчас воспринимают Соединенные Штаты – как союзника или как угрозу, 32% опрошенных ответили, что считают США "значительной угрозой", 9% – "угрозой".

Опрос для издания проводила компания Verian в период с 26 февраля по 5 марта. Всего опросили 1136 человек в возрасте от 18 лет.

Как известно, президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о стремлении присоединить остров Гренландия, который является частью Дании и имеет автономный статус.

На этой неделе Трампа выразил убеждение, что Соединенные Штаты "получат Гренландию так или иначе". Он пообещал сделать гренландцев богатыми и поднять остров "до таких высот, которые вы никогда не считали возможными раньше".

Премьер Гренландии сказал, что президент США должен понять, что гренландцы не хотят быть американцами.

Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что остров "не продается " и что его народ должен сам определять свое будущее.