У Грузії зафіксували другий за день землетрус

У Грузії вдень у суботу зафіксували землетрус магнітудою 4 – другий за цю добу у регіоні після ранкового землетрусу у Вірменії, який відчули і в Тбілісі.

Як інформує "Новости-Грузия", пише "Європейська правда, про це повідомили у Національному центрі сейсмічного моніторингу.

Поштовхи магнітудою 4 зафіксували о 15:28 на північному сході країни, приблизно за 60 км від столиці Тбілісі, в районі селища Тіанеті.

Це вже другий для Грузії землерус за цей день – на території країни відчули також ранковий землетрус з епіцентром на території Вірменії.

Рятувальна служба Армерії повідомила, що магнітуда землетрусу в епіцентрі становила 6-7.

У червні 2024 року в Грузії за один день сталося чотири землетруси.

Нагадаємо, грецькі острови Санторіні й Аморгос у січні-лютому кілька тижнів потерпали від численних землетрусів незначної сили. Магнітуда найсильніших перевищувала 5. Через цю сейсмічну активність на острові розгортали служби надзвичайних ситуацій і закривали школи.