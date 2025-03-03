На грецьких островах, включно з Санторіні, після серії землетрусів відкривають школи

Школи на кікладських островах Санторіні, Іос, Аморгос та Анафі у вівторок знову вітатимуть своїх учнів та працівників після кількатижневого закриття під час серії потужних землетрусів, що сколихнули цю частину Егейського моря з кінця січня до середини лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Незначні поштовхи все ще фіксуються навколо островів, але під час зустрічі минулого тижня експерти висловили впевненість, що це явище добігає кінця і життя може повернутися до нормального ритму після довгих вихідних, пов'язаних з Чистим понеділком.

Перевірка всіх громадських будівель на чотирьох островах підтвердила, що вони добре витримали сейсмічну активність і можуть повернутися до експлуатації.

Тим не менш, вживаються підвищені заходи безпеки, і жителям рекомендується бути особливо обережними при виборі маршрутів для пересування, а також перевіряти свої будинки і підприємства на предмет пошкоджень.

Грецькі острови Санторіні й Аморгос близько трьох тижнів потерпали від інтенсивної сейсмічної активності. За цей час у районі сталися тисячі землетрусів, магнітуда найсильніших поштовхів перевищувала 5.

На тлі цього прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевнив, що країна є безпечною для туристів.