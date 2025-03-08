У Вірменії, біля кордону з Грузією, стався землетрус

У суботу вранці у Вірменії, неподалік від кордону з Грузією, стався землетрус середньої сили.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Newsgeorgia.

За інформацією Національного центру сейсмічного моніторингу Грузії, магнітуда становила 5,1. Епіцентр був за 45 км від кордону, недалеко від міста Спітак у Лорійській області Вірменії.

Поштовхи було зафіксовано о 9:26 за тбіліським часом, вони відчувалися у грузинській столиці. Гіпоцентр перебував на глибині 10 кілометрів.

Рятувальна служба Армерії повідомила, що магнітуда землетрусу в епіцентрі становила 6-7.

Крім Лорі, максимально він відчувався в регіонах Ширак і Тавуш, а в регіонах Котайк, Гегаркунік і Арагацотн – магнітудою 2-4.

Нагадаємо, восени біля Тбілісі зафіксували землетрус магнітудою більше 4.

А в червні у Грузії за день зафіксували чотири землетруси.