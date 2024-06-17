У Грузії за день зафіксували чотири землетруси

У Грузії за неділю, 16 червня, сталося одразу чотири землетруси.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Перші поштовхи зафіксували о 17:16 за тбіліським часом (18:16 – за київським), а потім – о 19:42, 19:49 і 20:08.

Як зазначає Національний центр сейсмічного моніторингу, епіцентр підземних поштовхів розташовувався поблизу сіл Ірі та Баджихеві, що на південний схід від міста Оні.

Реклама:

Землетрус найбільшої магнітуди зафіксували о 19:42 – 4,7. Найменшу магнітуду мав останній за день землетрус – 3,3.

Минулого тижня через значної сили землетрус на грецькому острові Родос у середу рейсу із Лондона, який саме мав приземлятися там, довелося заходити на посадку з двох спроб.

Вночі 4 червня у північній частині Грузії стався сильний як для регіону землетрус, магнітуда поштовхів складала 5,4.

Вдень 3 червня значний землетрус зафіксували біля грецького острова Кітнос, ці поштовхи відчули в Афінах.

У ніч проти 21 травня землетрус магнітудою понад 4 налякав мешканців італійського портового містечка біля Неаполя.