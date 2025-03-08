В Грузии зафиксировали второе за день землетрясение

В Грузии днем в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 4 – второе за эти сутки в регионе после утреннего землетрясения в Армении, которое почувствовали и в Тбилиси.

Как информирует "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда, об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга.

Толчки магнитудой 4 зафиксировали в 15:28 на северо-востоке страны, примерно в 60 км от столицы Тбилиси, в районе поселка Тианети.

Это уже второе для Грузии землерус за этот день – на территории страны ощутили также утреннее землетрясение с эпицентром на территории Армении.

Спасательная служба Армерии сообщила, что магнитуда землетрясения в эпицентре составляла 6-7.

В июне 2024 года в Грузии за один день произошло четыре землетрясения.

Напомним, греческие острова Санторини и Аморгос в январе-феврале несколько недель страдали от многочисленных землетрясений незначительной силы. Магнитуда самых сильных превышала 5. Из-за этой сейсмической активности на острове разворачивали службы чрезвычайных ситуаций и закрывали школы.