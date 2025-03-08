Сійярто звинуватив уряд Польщі у блокуванні "мирних зусиль" Трампа

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив польський уряду у тому, що він нібито перешкоджає "мирним планам" Дональда Трампа.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сійярто написав у суботу на своїй Facebook-сторінці.

Угорський міністр заявив, що прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі "читають нам лекції про те, що відповідає інтересам Європи".

"Вони вважають, що це продовження війни, ми вважаємо, що це мир. Вони думають, що це вбивства і руйнування, ми думаємо, що це встановлення миру. І зараз є реальний шанс на мир: мирні зусилля Дональда Трампа можуть увінчатися успіхом. Шкода, що польський уряд разом з рештою Брюсселя намагається заблокувати мирні переговори", – написав Сійярто.

Він вважає, що "переважна більшість світу, на чолі зі Сполученими Штатами і включно з Угорщиною, хоче миру", а двадцять шість держав-членів Європейського Союзу, включно з Польщею, "проголосували в четвер за продовження війни".

Нагадаємо, Віктор Орбан був єдиним з 27 лідерів ЄС, хто відмовився ставити підпис під висновками саміту ЄС щодо підтримки України 6 березня, текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.

У п’ятницю Дональд Туск, виступаючи у Сеймі, констатував, що США коригують свою політику щодо війни Росії проти України, проте, за його словами, не можна "ображатися на реальність".

Туск оголосив про те, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Він також відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала власний ядерний арсенал.