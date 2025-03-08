Глава МИД Польши прокомментировал планы Орбана провести опрос о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после анонса венгерским премьером Виктором Орбаном опроса венгров относительно членства Украины в ЕС поинтересовался, как бы в остальных странах ЕС сейчас проголосовали за членство Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X (Twitter).

"Венгрия планирует проводить референдум относительно будущего членства Украины в Европейском Союзе. А мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС относительно членства Венгрии Орбана", – отметил Сикорский.

Напомним, в пятницу венгерский премьер Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии по поддержке членства Украины в ЕС.

Также он пожаловался, что Европе становится еще дороже поддерживать Украину после изменения курса США.

В субботу глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил польское правительство в "препятствовании мирным планам" Дональда Трампа.