Франція надасть Україні зброї на 195 млн євро за рахунок відсотків з росактивів

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про наміри використати відсотки від заморожених активів РФ для підготовки пакета військової допомоги Україні на суму 195 млн євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це французький міністр розповів в інтерв’ю La Tribune Dimanche.

За його словами, ця сума "дасть змогу поставити 155-міліметрові снаряди, а також бомби AASM, якими оснащені українські Mirage 2000".

В інтерв’ю Лекорню також згадав про прискорення передання Україні старої техніки, "зокрема танків AMX-10RC і фронтових броньованих машин (VAB)".

Нагадаємо, 7 березня Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.