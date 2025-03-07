Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту G7 з використанням росактивів

Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші кошти від Сполученого Королівства у рамках кредиту G7, забезпечені доходами від заморожених росактивів – 752 мільйони фунтів стерлінгів.

Ukraine has received the first funds from the UK, secured by the proceeds of frozen russian assets. That's £752m under the G7 #ERA initiative. The funds will go towards strengthening Ukraine's defence capabilities. I am grateful to @Keir_Starmer, the UK Government and our G7… – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 7, 2025

"Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. Дякую Кіру Стармеру, уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну. Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

Це окремі кошти від тих, що надаються за програмою ЄС для України Ukraine Facility, яка набула чинності 1 березня 2024 року. Вона передбачає надання до 50 млрд євро стабільного фінансування у вигляді грантів та кредитів на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024 по 2027 роки.

Детально про програму підтримки – у статті Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.