Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту G7 з використанням росактивів

Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші кошти від Сполученого Королівства у рамках кредиту G7, забезпечені доходами від заморожених росактивів – 752 мільйони фунтів стерлінгів.

Ukraine has received the first funds from the UK, secured by the proceeds of frozen russian assets. That's £752m under the G7 #ERA initiative. The funds will go towards strengthening Ukraine's defence capabilities. I am grateful to @Keir_Starmer, the UK Government and our G7…