Трамп знову пригрозив Росії тарифами, якщо Путін "не виконає роботу"

Президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче побачити, як лідер Росії Владімір Путін "укладе угоду", щоб припинити війну в Україні, знову заявивши, що за необхідності він запровадить вторинні тарифи на російську нафту.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у понеділок у Білому домі, його цитує CNN.

Очільник Білого дому відзначив, що він хоче, аби Путін уклав угоду, "щоб ми зупинили вбивства російських солдатів, українських солдатів та інших людей".

"Я хочу бути впевненим, що він (Путін) доведе справу до кінця, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу йти на вторинні тарифи щодо його нафти. Але я думаю, знаєте, це те, що я зробив би, якби вважав, що він не виконує свою роботу. Я зробив це з Венесуелою", – сказав Дональд Трамп.

Він також повторив своє розчарування Україною через угоду щодо рідкісноземельних мінералів, оскільки, за його словами, Київ відмовляється приставати на погоджені домовленості.

"Я ще не говорив з ними (з українцями), але через вас (пресу) я почув, що вони тепер кажуть: "Ну, я піду на цю угоду, тільки якщо ми вступимо в НАТО або щось подібне". Ну, це ніколи, по-перше, не обговорювалося. По-друге, я думаю, що ще давно, задовго до Путіна їм сказали, що ви не йдете в НАТО", – заявив Трамп.

Він додав, що "напевно, саме через це почалася війна".

На вихідних Трамп сказав в інтерв'ю NBC News, що якщо Росія не погодиться піти на угоду про припинення вогню, то він запровадить вторинні тарифи на російську нафту.

Трамп також заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.