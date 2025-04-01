Трамп снова пригрозил России тарифами, если Путин "не выполнит работу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет увидеть, как лидер России Владимир Путин "заключит сделку", чтобы прекратить войну в Украине, вновь заявив, что при необходимости он введет вторичные тарифы на российскую нефть.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в понедельник в Белом доме, его цитирует CNN.

Глава Белого дома отметил, что он хочет, чтобы Путин заключил соглашение, "чтобы мы остановили убийства российских солдат, украинских солдат и других людей".

"Я хочу быть уверенным, что он (Путин) доведет дело до конца, и я думаю, что он это сделает. Я не хочу идти на вторичные тарифы по его нефти. Но я думаю, знаете, это то, что я сделал бы, если бы считал, что он не выполняет свою работу. Я сделал это с Венесуэлой", – сказал Дональд Трамп.

Он также повторил свое разочарование Украиной из-за соглашения по редкоземельным минералам, поскольку, по его словам, Киев отказывается соглашаться на согласованные договоренности.

"Я еще не говорил с ними (с украинцами), но через вас (прессу) я услышал, что они теперь говорят: "Ну, я пойду на это соглашение, только если мы вступим в НАТО или что-то подобное". Ну, это никогда, во-первых, не обсуждалось. Во-вторых, я думаю, что еще давно, задолго до Путина им сказали, что вы не идете в НАТО", – заявил Трамп.

Он добавил, что "наверное, именно из-за этого началась война".

На выходных Трамп сказал в интервью NBC News, что если Россия не согласится пойти на соглашение о прекращении огня, то он введет вторичные тарифы на российскую нефть.

Трамп также заявил, что для России существует "психологический дедлайн " того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.