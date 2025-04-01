Трамп допустил возможность контактов с КНДР

Президент США Дональд Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может сконтактировать с Северной Кореей, и подтвердил, что у него "очень хорошие отношения" с ее лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит Bloomberg.

Комментируя возможность контактов с КНДР, Трамп сказал, что "общение есть – я думаю, это очень важно".

"Это большая ядерная нация, и он (Ким Чен Ын – Ред.) очень умный человек", – отметил американский президент.

Он также добавил, что у него "хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

Отвечая на вопрос о контактах с Северной Кореей, он сказал, что "возможно, сделает что-то в какой-то момент".

Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.