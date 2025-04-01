Лідер партії Ле Пен анонсував демонстрації, які почнуться у вихідні

Очільник ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла оголосив про плани влаштувати демонстрації після вироку Марін Ле Пен у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті.

Його заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

За словами політика, демонстрації відбудуться у вихідні.

"Я вважаю, що французький народ повинен бути обурений. Ми збираємося організувати демонстрації та роздачу листівок цими вихідними", – сказав Барделла.

Він сказав, що "Марін Ле Пен дала мені все в політиці, і найменше, що я повинен для неї зробити, – це продовжити боротьбу з нею до кінця".

"Я хочу сказати просто: я повністю відданий їй і буду боротися до кінця. Ті, хто думає, що вони вбивають "Національне об'єднання", тому що намагаються вивести кандидата нашого руху з перегонів, помиляються", – підкреслив Барделла.

Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

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