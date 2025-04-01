Лидер партии Ле Пен анонсировал демонстрации, которые начнутся в выходные

Глава ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла объявил о планах устроить демонстрации после приговора Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве в Европарламенте.

Его заявление приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По словам политика, демонстрации состоятся в выходные.

"Я считаю, что французский народ должен быть возмущен. Мы собираемся организовать демонстрации и раздачу листовок в эти выходные", – сказал Барделла.

Он сказал, что "Марин Ле Пен дала мне все в политике, и самое малое, что я должен для нее сделать, – это продолжить борьбу с ней до конца".

"Я хочу сказать просто: я полностью предан ей и буду бороться до конца. Те, кто думает, что они убивают "Национальное объединение", потому что пытаются вывести кандидата нашего движения из гонки, ошибаются", – подчеркнул Барделла.

Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и пятилетнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.

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