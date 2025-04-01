У Литві відмовились переглянути плани військових навчань після трагедії із солдатами США

У Литві заявили, що не бачать необхідності переглядати плани військових навчань в країні через трагедію з бронетранспортером M88 Hercules, який затонув у болоті і в якому перебували американські військовослужбовці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав радник президента Литви з питань національної безпеки Марюс Чеснулявічюс, якого цитує LRT.

За його словами, ідея перегляду планів військових навчань після трагедії на полігоні в Пабраде не є раціональною, а говорити про отримані уроки поки що зарано.

"Я б сказав, що це не раціональна пропозиція (переглянути плани навчань. – Ред.). Військові навчання, якими б небезпечними вони не були, повинні проходити на будь-яких територіях, а умови самих навчань повинні бути такими, щоб ситуація була максимально наближеною до реальної", – додав радник Гітанаса Науседи.

Він також вказав, що реалістичні умови військових навчань включають певні елементи невідомості, з якими солдати стикаються на реальному полі бою.

"Те, що це нова територія, що це невідома територія, в цьому випадку є лише перевагою. Солдати повинні бути готові до всього", – зауважив Чеснулявічюс.

У понеділок було підтверджено, що з болота неподалік від полігону в Пабраде разом із затонулим бронетранспортером було витягнуто тіла трьох зниклих американських військових. Однак пошуки четвертого військовослужбовця тривають.

Як відомо, 31 березня бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб. Операція тривала декілька днів.