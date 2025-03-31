США підтвердили загибель трьох своїх військових у Литві, четвертого шукають

Трьох американських військовослужбовців, які зникли минулого тижня на полігоні у Литві з бронемашиною M88 Hercules, знайшли мертвими 31 березня.

Це офіційно підтвердило командування Збройних сил США у Європі та Африці, пише "Європейська правда".

Імена трьох загиблих у Литві військовослужбовців США не розголошуються до повідомлення родичам. Пошуки четвертого солдата досі тривають, додало командування.

Там уточнили, що американські солдати були направлені до Литви на підтримку операції "Атлантична рішучість" і постійно дислокувались у штаті Джорджія.

"Армія США і литовська влада розслідують причини аварії. У міру надходження нової інформації ми будемо повідомляти про результати", – ідеться в повідомленні.

Про зникнення чотирьох військових США з бронемашиною на полігоні у Литві стало відомо 25 березня.

26 березня транспортний засіб було виявлено в болоті, з того часу тривали спроби підняти машину на поверхню. Її вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб.