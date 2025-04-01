У Литві всю ніч тривали пошуки четвертого військового США

У Литві всю ніч тривали пошуки американського військового, який разом з трьома своїми колегами перебував у бронеавтомобілі M88 Hercules, яка затонула у болоті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

У понеділок було підтверджено, що з болота неподалік від полігону в Пабраде разом із затонулим бронетранспортером було витягнуто тіла трьох зниклих американських військових. Однак пошуки четвертого військовослужбовця тривають.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що рятувальники роблять усе можливе, щоб знайти зниклого американського військовослужбовця.

"У цьому підступному болоті буде зроблено абсолютно все, щоб ми могли бути впевнені – ми перевірили кожну ділянку", – підкреслила вона.

Своєю чергою командувач литовською армією Раймундас Вайкшнорас розповів, що пошуки проходять у складних умовах.

"Використовуємо сканування поверхні, ехолокацію, працюють наші та американські водолази. Умови надскладні – під водою панує непроглядна темрява, мул дуже густий. Якщо до ранку результату не буде, перейдемо до інших методів", – зазначив він.

Рятувальники працюють позмінно – водолазам та обладнанню потрібне відновлення після кожного занурення.

Військові зазначають, що у воді висока концентрація нафтопродуктів, які роз'їдають захисні маски та костюми.

Крім того, мул здійснює сильний тиск, тому довго перебувати під водою надзвичайно складно.

Як відомо, 31 березня бронемашину вдалося витягти під час масштабної рятувальної операції за участю литовських, американських і польських військових, а також фахівців інших литовських служб. Операція тривала декілька днів.