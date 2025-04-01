В Литве отказались пересмотреть планы военных учений после трагедии с солдатами США

В Литве заявили, что не видят необходимости пересматривать планы военных учений в стране из-за трагедии с бронетранспортером M88 Hercules, который затонул в болоте и в котором находились американские военнослужащие.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс, которого цитирует LRT.

По его словам, идея пересмотра планов военных учений после трагедии на полигоне в Пабраде не является рациональной, а говорить о полученных уроках пока рано.

"Я бы сказал, что это не рациональное предложение (пересмотреть планы учений. – Ред.). Военные учения, какими бы опасными они ни были, должны проходить на любых территориях, а условия самих учений должны быть такими, чтобы ситуация была максимально приближенной к реальной", – добавил советник Гитанаса Науседы.

Он также указал, что реалистичные условия военных учений включают определенные элементы неизвестности, с которыми солдаты сталкиваются на реальном поле боя.

"То, что это новая территория, что это неизвестная территория, в этом случае является лишь преимуществом. Солдаты должны быть готовы ко всему", – отметил Чеснулевичюс.

В понедельник было подтверждено, что из болота неподалеку от полигона в Пабраде вместе с затонувшим бронетранспортером были извлечены тела трех пропавших американских военных. Однако поиски четвертого военнослужащего продолжаются.

Как известно, 31 марта бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Операция длилась несколько дней.