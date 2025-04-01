Ле Пен сравнила приговор себе с "ядерной бомбой"

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен, которую суд признал виновной по делу о хищении публичных средств, сравнила приговор себе с "ядерной бомбой", которую на нее "сбросила система".

Заявление Ле Пен приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Она заявила, что ультраправое "Национальное объединение" "не позволит, чтобы у французского народа украли президентские выборы" после вчерашнего решения суда, который фактически запрещает ей участвовать в президентской гонке 2027 года.

По словам Ле Пен, она хочет "защитить французский народ, который имеет право голосовать за того, за кого хочет".

Она назвала приговор себе "ядерной бомбой", сброшенной на нее "системой", а также подчеркнула, что "если они используют против нас такое мощное оружие, то это потому, что мы находимся на грани победы на выборах".

"Мы не позволим этому произойти", – добавила Ле Пен.

Ле Пен также обвинила суды во "вмешательстве" в избирательный процесс, заявив, что это подрывает способность Франции защищать демократию во всем мире.

Но в то же время она подвергла резкой критике сообщения об угрозах в адрес судей, заявив, что они "скандальные" и "неприемлемые".

Как известно, Марин Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет баллотироваться на государственные должности остается в силе.

Подробнее читайте в статье: Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.