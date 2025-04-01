Придністров’я повернуло Moldovagaz ще 3 млн кубометрів позиченого газу

Невизнане Придністров’я повернуло молдовській компанії Moldovagaz ще 3 млн кубометрів газу, які позичали для технічних потреб.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Moldovagaz повідомили, що за період 26-31 березня "Тираспольтрансгаз" повернув їм 3 млн кубометрів природного газу згідно з умовами, передбаченими контрактом.

Наприкінці лютого Придністров’я повернуло перші позичені 3 млн кубометрів газу, який регіону надали для підтримання тиску в системі.

Нагадаємо, Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я угорською компанією за кредитні гроші Росії.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь