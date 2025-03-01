Придністров’я повернуло Молдові позичені 3 млн кубометрів газу, наданих для підтримки функціонування газотранспортної системи у регіоні.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це оголосила компанія Moldovagaz.

У Moldovagaz повідомили, що "Тираспольтрансгаз" повернув надані у борг 3 мільйони кубометрів природного газу згідно з умовами договору, які надавали для підтримання тиску у ГТС регіону і збереження її функціональності.

За умовами, Придністров’я мало до 1 березня або повернути цей обсяг, або сплатити за нього.

Нагадаємо, з 1 березня у невизнаному Придністров’ї підвищать тарифи на енергоресурси після того, як з 1 січня регіон перестав отримувати безкоштовний російський газ.

Раніше Кишинів і Тирасполь домовилися про схему постачання газу в Придністров'я угорською компанією за кредитні гроші Росії.

Це постачання схвалили після того, як Тирасполь відмовився від запропонованих Євросоюзом 60 млн євро на вирішення енергокризи, які готові були надати з низкою економічних і політичних умов.

Детально на цю тему – у статті 4 умови для порятунку Придністров'я: чому Кишинів дозволив пускати російський газ у Тирасполь