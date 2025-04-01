Приднестровье вернуло Moldovagaz еще 3 млн кубометров одолженного газа

Непризнанное Приднестровье вернуло молдовской компании Moldovagaz еще 3 млн кубометров газа, которые занимали для технических нужд.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Moldovagaz сообщили, что за период 26-31 марта "Тираспольтрансгаз" вернул им 3 млн кубометров природного газа согласно условиям, предусмотренным контрактом.

В конце февраля Приднестровье вернуло первые одолженные 3 млн кубометров газа, который региону предоставили для поддержания давления в системе.

Напомним, Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье венгерской компанией за кредитные деньги России.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.