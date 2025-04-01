В уряді Франції хочуть розгляду апеляції Ле Пен "в максимально розумні строки"

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен сподівається, що апеляція Марін Ле Пен на рішення суду, яке забороняє їй брати участь у президентських виборах 2027 року, буде розглянута "в розумні строки".

Про це він заявив під час години запитань до уряду в Національних зборах Франції 1 квітня, передає "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Дарманен висловив "особисте сподівання", що в разі подання Ле Пен апеляції "новий розгляд справи в Апеляційному суді Парижа буде організовано в максимально розумні терміни".

"Дату розгляду цієї апеляції призначить Паризький апеляційний суд, який є абсолютно незалежним у своїй організації", – додав він.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обирати виборні посади – що означає неможливість для неї брати участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен порівняла вирок з "ядерною бомбою" і заявила, що не проситиме президентського помилування. На її захист висловилися французькі праві та численні лідери правих політсил у Європі, у тому числі прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та угорський прем’єр Віктор Орбан.

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