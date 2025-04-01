В правительстве Франции хотят рассмотрения апелляции Ле Пен "в максимально разумные сроки"

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен надеется, что апелляция Марин Ле Пен на решение суда, которое запрещает ей участвовать в президентских выборах 2027 года, будет рассмотрена "в разумные сроки".

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Национальном собрании Франции 1 апреля, передает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Дарманен выразил "личную надежду", что в случае подачи Ле Пен апелляции "новое рассмотрение дела в Апелляционном суде Парижа будет организовано в максимально разумные сроки".

"Дату рассмотрения этой апелляции назначит Парижский апелляционный суд, который является абсолютно независимым в своей организации", – добавил он.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избирать выборные должности – что означает невозможность для нее участвовать в президентских выборах 2027 года.

Ле Пен сравнила приговор с "ядерной бомбой" и заявила, что не будет просить президентского помилования. В ее защиту высказались французские правые и многочисленные лидеры правых политсил в Европе, в том числе премьер Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер Виктор Орбан.

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