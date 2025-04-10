Технічні консультації України та США по угоді щодо надр розпочнуться 11 квітня

Технічні консультації між українською та американською командами по угоді щодо мінералів розпочнуться у п'ятницю, 11 квітня.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час пресконференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Стефанішина повідомила, що технічні консультації по угоді щодо мінералів зі США за участю команд Міністерств юстиції та економіки України відбудуться 11 квітня у Вашингтоні.

На запитання журналістки щодо деталей цих консультацій, вона заявила, що наразі не може цього коментувати.

"Я не в змозі розглядати якісь деталі, тому що зустріч буде тільки завтра, але я зможу прокоментувати завтра", – сказала Стефанішина.

Водночас вона наголосила, що ніщо в угоді не може бути предметом переговорів з Україною "таким чином, щоб підірвати чинні зобов'язання, які має Україна, в тому числі фінансові, в рамках програми Ukraine facility макрофінансової допомоги Україні з боку МВФ".

"Це те, що не підлягає жодному переговорному формату, а отже, це означає, що відповідні корективи мають бути внесені у формат угоди пізніше", – додала Стефанішина.

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда 11 березня президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.

24 березня Трамп анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро", а український президент Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.