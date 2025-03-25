США запропонували Україні нову "велику угоду" щодо копалин – Зеленський

Сполучені Штати запропонували Україні нову версію угоди про корисні копалини, яка одразу передбачатиме ратифікацію в парламенті за межами первинної рамкової угоди.

Про це під час спілкування з журналістами 25 березня сказав президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, американська сторона запропонувала Україні новий варіант угоди про надра.

"Це велика, повна угода, бачення американської сторони. Від кроків, які були раніше – рамкова угода, а після рамкової угоди розробляється повна угода – зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду", – сказав він.

За словами Зеленського, наразі деталей нової пропозиції США "ще немає".

"Це вже серйозний документ. Але такий документ буде напрацьовуватись сторонами, а після – йти до парламенту щодо ратифікації", – додав він.

Президент уточнив, що "питання атомних станцій там немає".

Слова Зеленського пролунали після того, як президент США Дональд Трамп анонсував підписання угоди про рідкісноземельні метали з Україною "скоро".

Як відомо, за підсумками переговорів у саудівському місті Джидда у вівторок, 11 березня, президенти США та України дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після цього говорила, що рамкова угода із США щодо мінеральних ресурсів завершена й Україна готова до підписання будь-коли.