Технические консультации Украины и США по соглашению о недрах начнутся 11 апреля

Технические консультации между украинской и американской командами по соглашению по минералам начнутся в пятницу, 11 апреля.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Стефанишина сообщила, что технические консультации по соглашению о минералах с США с участием команд Министерств юстиции и экономики Украины состоятся 11 апреля в Вашингтоне.

На вопрос журналистки о деталях этих консультаций она заявила, что пока не может этого комментировать.

"Я не в состоянии рассматривать какие-то детали, потому что встреча будет только завтра, но я смогу прокомментировать завтра", – сказала Стефанишина на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

В то же время она подчеркнула, что ничто в соглашении не может быть предметом переговоров с Украиной "таким образом, чтобы подорвать действующие обязательства Украины, в том числе финансовые, в рамках программы Ukraine facility макрофинансовой помощи Украине со стороны МВФ".

"Это то, что не подлежит никакому переговорному формату, а значит, это означает, что соответствующие коррективы должны быть внесены в формат соглашения позже", – добавила Стефанишина.

Как известно, по итогам переговоров в саудовском городе Джидда 11 марта президенты США и Украины пришли к согласию относительно договора о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Стефанишина после этого говорила, что рамочное соглашение с США по минеральным ресурсам завершено и Украина готова к подписанию в любой момент.

24 марта Трамп анонсировал подписание соглашения о редкоземельных металлах с Украиной "скоро", а украинский президент Зеленский рассказал, что Соединенные Штаты предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в парламенте за пределами первичного рамочного соглашения.