У ЄС виступили з заявами після російського удару по Сумах

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас та президент Європейської ради Антоніу Кошта відреагували на ранкову атаку РФ по центру Сум, в результаті якої загинула щонайменше 31 людина.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Каллас написала у соцмережі Х, що "серце розривається на шматки через кадри з Сум цього ранку, коли мешканці зібралися на Вербну неділю, а їх зустріли російські ракети".

"Жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, в той час як Україна прийняла безумовне припинення вогню. Мої думки сьогодні з українським народом", – відзначила глава дипломатії Європейського Союзу.

Президент Євроради Антоніо Кошта заявив, що він обурений злочинною ракетною атакою Росії на центр міста Суми.

"Росія продовжує свою кампанію насильства, вкотре демонструючи, що ця війна існує і триває лише тому, що Росія так вирішила. Моє серце з жертвами, їхніми сім'ями та всіма, хто постраждав від чергового брутального акту агресії", – написав Кошта у соцмережі Х.

Відповідальні за ці напади мають бути притягнуті до відповідальності перед правосуддям, додав він.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинула щонайменше 31 людина, серед них дві дитини. Постраждали понад 80 осіб.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про передачу міжнародним партнерам усіх даних про російський балістичний удар по Сумах.