Україна передає інформацію про удар Росії по Сумах міжнародним партнерам

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про передачу міжнародним партнерам усіх даних про російський балістичний удар по Сумах, що забрав життя понад двадцяти людей.

Про це йдеться у заяві Сибіги, яку наводить МЗС, інформує "Європейська правда".

Міністр наголосив, що така атака у велике християнське свято є абсолютним злом.

"Ми вже передаємо детальну інформацією про цей воєнний злочин усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Ми закликаємо всі столиці та штаб-квартири рішуче відреагувати", – зауважив очільник МЗС України.

Другий місяць поспіль, додав він, Росія відмовляється прийняти пропозицію США про повне припинення вогню, яку Україна безумовно прийняла 11 березня.

"Натомість Росія посилює терор. Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила – єдина мова, яку вони розуміють, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", – наголосив міністр.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули більше двадцяти цивільних, повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар.