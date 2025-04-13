В ЕС выступили с заявлениями после российского удара по Сумах

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Европейского совета Антониу Кошта отреагировали на утреннюю атаку РФ по центру Сум, в результате которой погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Каллас написала в соцсети Х, что "сердце разрывается на куски из-за кадров из Сум этим утром, когда жители собрались на Вербное воскресенье, а их встретили российские ракеты".

"Ужасный пример того, как Россия усиливает атаки, в то время как Украина приняла безусловное прекращение огня. Мои мысли сегодня с украинским народом", – отметила глава дипломатии Европейского Союза.

Президент Евросовета Антонио Кошта заявил, что он возмущен преступной ракетной атакой России на центр города Сумы.

"Россия продолжает свою кампанию насилия, в очередной раз демонстрируя, что эта война существует и продолжается только потому, что Россия так решила. Мое сердце с жертвами, их семьями и всеми, кто пострадал от очередного грубого акта агрессии", – написал Кошта в соцсети Х.

Ответственные за эти нападения должны быть привлечены к ответственности перед правосудием, добавил он.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погиб по меньшей мере 31 человек, среди них два ребенка. Пострадали более 80 человек.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о передаче международным партнерам всех данных о российском баллистическом ударе по Сумах.