ЗМІ: Туреччина призначила переговори з Україною та РФ щодо перемир'я у Чорному морі

Турецькі ЗМІ з посиланням на Міноборони Туреччини повідомили, що наступного тижня в Анкарі відбудеться зустріч щодо безпеки в Чорному морі, де будуть присутні українські та російські представники.

Про це написали, зокрема, CNN Türk та TGRT.

Джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини повідомили, що російські та українські офіційні особи зустрінуться в штабквартирі командування Військово-морських сил в Анкарі 15-16 квітня.

Стверджується, що зустріч буде присвячена підтримці миру в Чорному морі після можливого припинення вогню.

Зазначають також, що зустріч відбудеться за участю військових представників іноземних держав, яких саме – не уточнено.

На ній обговорять військові плани, які можуть бути здійснені з метою підтримання миру в Чорному морі.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США Росія та Україна домовились обговорити убезпечення судноплавства у Чорному морі.

Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких – послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.