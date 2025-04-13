СМИ: Турция назначила переговоры с Украиной и РФ по перемирию в Черном море

Турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны Турции сообщили, что на следующей неделе в Анкаре состоится встреча по безопасности в Черном море, где будут присутствовать украинские и российские представители.

Об этом написали, в частности, CNN Türk и TGRT.

Источники в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что российские и украинские официальные лица встретятся в штаб-квартире командования Военно-морских сил в Анкаре 15-16 апреля.

Утверждается, что встреча будет посвящена поддержанию мира в Черном море после возможного прекращения огня.

Отмечается также, что встреча состоится с участием военных представителей иностранных государств, каких именно – не уточняется.

На ней обсудят военные планы, которые могут быть осуществлены с целью поддержания мира в Черном море.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США Россия и Украина договорились обсудить безопасность судоходства в Черном море.

Однако после этого Россия выкатила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора. В США сказали, что изучат эти требования, тогда как в Европе ослабление санкций отвергли.