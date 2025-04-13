Макрон: Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа

Після російського ракетного удару по Сумах в неділю французький президент Емманюель Макрон заявив, що сьогодні очевидно: Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа.

Про це очільник Франції написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вранці дві російські ракети влучили в самий центр міста Суми в Україні, що призвело до численних жертв серед цивільних, серед яких знову діти", – написав Макрон у дописі, продубльованому трьома мовами, зокрема, українською.

Всім відомо, додав Макрон, що лише Росія хотіла цієї війни.

"Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її. Всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа", – підкреслив французький президент.

Він зазначив, що потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь, та що Франція невтомно працює зі своїми партнерами для досягнення цієї мети.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули щонайменше 32 людини, серед них дві дитини. Постраждали понад 80 осіб.

Президент Литви Гітанас Науседа після російського ракетного удару по Сумах заявив, що тільки сила може змусити Росію зупинити її загарбницьку війну.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.