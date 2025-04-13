Президент Литви: цивілізований світ повинен силою зупинити варварську Росію

Президент Литви Гітанас Науседа після російського ракетного удару по Сумах заявив, що тільки сила може змусити Росію зупинити її загарбницьку війну.

Про це Науседа написав у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент назвав російський удар балістикою по Сумах ляпасом усім, хто прагне і бажає миру.

"Цивілізований світ повинен застосувати силу, щоб зупинити цих варварів, які вбивають мирних жителів і дітей", – заявив президент Литви, не уточнивши, які засоби сили він має на увазі.

У цю важку годину, додав він, Литва підтверджує свою непохитну відданість підтримці України та президента Володимира Зеленського, доки не буде досягнуто справедливого миру.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинула щонайменше 31 людина, серед них дві дитини. Постраждали понад 80 осіб.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про передачу міжнародним партнерам усіх даних про російський балістичний удар по Сумах.