Макрон: Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа

После российского ракетного удара по Сумах в воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что сегодня очевидно: Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям Трампа.

Об этом глава Франции написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня утром две российские ракеты попали в самый центр города Сумы в Украине, что привело к многочисленным жертвам среди гражданских, среди которых снова дети", – написал Макрон в заметке, продублированной на трех языках, в частности, на украинском.

Всем известно, добавил Макрон, что только Россия хотела этой войны.

"Сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа", – подчеркнул французский президент.

Он отметил, что нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь, и что Франция неустанно работает со своими партнерами для достижения этой цели.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли по меньшей мере 32 человека, среди них два ребенка. Пострадали более 80 человек.

Президент Литвы Гитанас Науседа после российского ракетного удара по Сумам заявил, что только сила может заставить Россию остановить ее захватническую войну.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.