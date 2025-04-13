Премьер Британии: Путин должен согласиться на немедленное безусловное прекращение огня

Глава правительства Великобритании Кир Стармер после российского ракетного удара по гражданским в Сумах заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий.

Об этом Стармер написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Руководитель правительства Великобритании отметил, что шокирован ужасными атаками России на гражданское население в Сумах.

"Мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий", – убежден Стамер.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил после атаки РФ на Сумы, что сегодня Россия выбирает продолжать войну вопреки предложениям президента США Трампа.

Президент Литвы Гитанас Науседа после российского ракетного удара по Сумах заявил, что только сила может заставить Россию остановить ее захватническую войну.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли по меньшей мере 32 человека, среди них два ребенка. Пострадали 99 человек.