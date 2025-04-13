Президент Словаччини засудив удар РФ по Сумах та закликав тиснути для миру

Президент Словаччини Петер Пеллегріні закликав міжнародну спільноту посили тиск, щоб Росія сіла за стіл переговорів замість того, щоб убивати ракетами невинних людей.

Так Пеллегріні відреагував на російську ракетну атаку по Сумах, повідомляє "Європейська правда".

Пеллегріні написав у соцмережі Х, що засуджує сьогоднішній жорстокий напад на місто Суми, в результаті загинули 34 людини, у тому числі діти.

"Поки тривають переговори про мир, продовжують гинути невинні люди. Міжнародне співтовариство має докласти всіх дипломатичних зусиль і тиску, щоб покласти край цьому кровопролиттю, закликаючи Росію шукати миру за столом переговорів, а не за допомогою ракет, які вбивають невинних людей", – написав словацький президент.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо на цей час ніяк не відреагував на російську атаку.

Станом на вечір неділі кількість загиблих внаслідок двох ударів по Сумах 13 квітня зросла до 34, постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.