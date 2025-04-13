Президент Словакии осудил удар РФ по Сумах и призвал давить для мира

Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал международное сообщество усилить давление, чтобы Россия села за стол переговоров вместо того, чтобы убивать ракетами невинных людей.

Так Пеллегрини отреагировал на российскую ракетную атаку по Сумах, сообщает "Европейская правда".

Пеллегрини написал в соцсети Х, что осуждает сегодняшнее жестокое нападение на город Сумы, в результате погибли 34 человека, в том числе дети.

"Пока продолжаются переговоры о мире, продолжают гибнуть невинные люди. Международное сообщество должно приложить все дипломатические усилия и давление, чтобы положить конец этому кровопролитию, призывая Россию искать мира за столом переговоров, а не с помощью ракет, которые убивают невинных людей", – написал словацкий президент.

Премьер Словакии Роберт Фицо на данный момент никак не отреагировал на российскую атаку.

По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в результате двух ударов по Сумах 13 апреля возросло до 34, пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумах переходит грань приемлемого и показывает, почему Дональд Трамп хочет остановить войну.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.