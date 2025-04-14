Кремль лякає ескалацією війни в разі постачання ракет Taurus Україні

У понеділок Кремль розкритикував майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у зв'язку з його коментарями про те, що Німеччина може надати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Мерц заявив в інтерв’ю, що вийшло в неділю, про свою готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії за умови узгодження з європейськими партнерами.

Пєсков заявив, що якщо це відбудеться, то це призведе до неминучої "ескалації".

"Судячи з висловлювань пана Мерца, він є прихильником посилення позиції та прихильником різних кроків, які здатні й неминуче призведуть лише до подальшої ескалації ситуації довкола України", – сказав представник Кремля.

Аналогічні позиції, додав він, РФ бачить і в інших європейських столицях.

"На жаль, дійсно, європейські столиці не схильні до того, щоб шукати якісь шляхи виходу на мирні переговори, а скоріше, схильні до того, щоб і далі провокувати продовження війни", – заявив речник Кремля.

Нагадаємо, під час свого перебування в опозиції Мерц відкрито підтримував надання Україні ракет Taurus. Цю можливість послідовно виключав попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц, посилаючись на побоювання, що це втягне Німеччину у війну.

14 квітня окремі європейські високопосадовці-дипломати позитивно відреагували на заяву Мерца про те, що він може відправити в Україну Taurus.