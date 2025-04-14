Топдипломати в ЄС відреагували на слова Мерца про поставку Taurus Україні

Європейські високопосадовці-дипломати позитивно відреагували на заяву наступного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що він може відправити в Україну крилаті ракети великої дальності Taurus.

Про це вони говорили, зібравшись на зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Відповідаючи на запитання про можливість відправки Німеччиною ракет Taurus в Україну, глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас сказала: "Звичайно, кожна країна-член дає те, що може дати. Але я думаю, що послання дуже чітке: ми повинні зробити більше, щоб Україна могла захистити себе, і щоб цивільні люди не гинули", – відзначила Каллас.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що дуже важливо, аби Німеччина надала Україні ракети Taurus.

"Я думаю, що це було б дуже важливим сигналом того, де стоїть Європа в цій ситуації", – сказав він.

Його польський колега Радослав Сікорський назвав пропозицію Мерца "дуже хорошою".

Серед інших тем міністри закордонних справ ЄС обговорюють ініціативу щодо надання Києву додаткових артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, під час свого перебування в опозиції Мерц відкрито підтримував надання Україні ракет Taurus. Цю можливість послідовно виключав попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц, посилаючись на побоювання, що це втягне Німеччину у війну.

Мерц, який має вступити на посаду наступного канцлера Німеччини в травні, заявив у неділю, що його позиція залишається незмінною. Він наголосив, що надасть дозвіл на поставку рекет за погодженням з європейськими партнерами.

Україна розраховує на допомогу Мерца – президент Володимир Зеленський заявляв, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться".