Кремль пугает эскалацией войны в случае поставки ракет Taurus Украине

В понедельник Кремль раскритиковал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца в связи с его комментариями о том, что Германия может предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Мерц заявил в интервью, вышедшем в воскресенье, о своей готовности передать Украине ракеты дальнего радиуса действия при условии согласования с европейскими партнерами.

Песков заявил, что если это произойдет, то это приведет к неизбежной "эскалации".

"Судя по высказываниям господина Мерца, он является сторонником усиления позиции и сторонником различных шагов, которые способны и неизбежно приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины", – сказал представитель Кремля.

Аналогичные позиции, добавил он, РФ видит и в других европейских столицах.

"К сожалению, действительно, европейские столицы не склонны к тому, чтобы искать какие-то пути выхода на мирные переговоры, а скорее, склонны к тому, чтобы и дальше провоцировать продолжение войны", – заявил представитель Кремля.

Напомним, во время своего пребывания в оппозиции Мерц открыто поддерживал предоставление Украине ракет Taurus. Эту возможность последовательно исключал предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц, ссылаясь на опасения, что это втянет Германию в войну.

14 апреля отдельные европейские высокопоставленные чиновники-дипломаты положительно отреагировали на заявление Мерца о том, что он может отправить в Украину Taurus.