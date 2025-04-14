Мерц підтримує передачу Taurus Україні за згоди союзників

Майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц висловився на користь поставок Україні крилатих далекобійних ракет Taurus.

Про це він сказав в інтерв’ю німецьким ЗМІ, його цитують DW та ntv, передає "Європейська правда".

Мерц висловився на користь поставок Україні Taurus у контексті того, що українська армія має вийти з оборонної позиції.

"Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні Taurus, – Ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами", – заявив він.

За його словами, це зумовлено тим, що "у разі подальших російських атак Україна повинна мати змогу знищити найважливіше сухопутне сполучення між Росією та Кримом".

Мерц впевнений – це був би один зі способів "нарешті поставити цю країну (Росію, – Ред.) у стратегічно складне становище".

При цьому Мерц зазначив, що окремі країни, зокрема європейські, вже постачають Києву крилаті ракети та навів як приклад Британію та Францію.



Майбутній німецький канцлер вважає, що поставки мають пройти узгодження і, якщо це буде зроблено, "Німеччина має взяти участь у них".

Перед виборами 23 лютого Мерц заявляв про намір змінити політику Берліна щодо постачання Збройним Силам України далекобійних ракет Taurus.

Україна розраховує на допомогу Мерца – президент Володимир Зеленський заявляв, що у новій політиці Німеччини щодо України "щось зміниться".

Водночас чинний канцлер Олаф Шольц послідовно виступав проти передачі крилатих ракет Україні.