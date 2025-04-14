FT: Єврокомісія побоюється шпигунства з боку США і видає співробітниками одноразові телефони

Європейська комісія почала видавати одноразові телефони і прості ноутбуки деяким співробітникам, які працюють у США, щоб уникнути ризику шпигунства – це захід, який традиційно застосовувався для поїздок до Китаю.

Про це стало відомо виданню Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами чотирьох осіб, знайомих з ситуацією, члени Єврокомісії та високопосадовці, які наступного тижня їдуть на весняні зустрічі МВФ і Світового банку, отримали нові вказівки.

За їхніми словами, ці заходи повторюють ті, що застосовуються під час поїздок до України та Китаю, куди не можна ввозити стандартні комп'ютерні комплекти через побоювання російського або китайського шпигунства.

"Вони стурбовані тим, що США можуть проникнути в системи комісії", – прокоментував один з посадовців.

Ставлення до США як до потенційної загрози безпеці підкреслює, як погіршилися відносини після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.

Єврокомісія підтвердила, що нещодавно було оновлено рекомендації з питань безпеки, але відмовилася коментувати їхні подробиці.

Вона повідомила, що дипломатична служба ЄС була залучена до цього процесу, як це зазвичай буває при оновленні таких рекомендацій.

Посадовці повідомили, що в інструкції для всіх співробітників, які подорожують до США, міститься рекомендація вимикати телефони на кордоні і класти їх у спеціальні чохли, щоб захистити від шпигунства, якщо вони залишаться без нагляду.

Існує додатковий ризик, пов'язаний із США, де прикордонники мають право вилучати телефони та комп'ютери відвідувачів і перевіряти їхній вміст.

Брюссель і Вашингтон ведуть делікатні переговори з низки питань, де кожна зі сторін могла б зібрати інформацію про іншу. З 21 по 26 квітня троє комісарів вирушають до Вашингтона на засідання МВФ і Світового банку.

Марош Шефчович, комісар ЄС з питань торгівлі, проводить переговори з міністром торгівлі Говардом Лутніком у Вашингтоні в понеділок, намагаючись врегулювати ескалацію торгової війни.