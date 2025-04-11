Єврокомісар з торгівлі їде до США говорити про тарифи

Комісар Європейського Союзу з питань торгівлі Марош Шефчович у понеділок, 14 квітня, поїде до Вашингтона для переговорів щодо тарифів, які оголосила адміністрація Дональда Трампа.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл на брифінгу у пʼятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Візит Шефчовича 14 квітня, під час якого він проведе переговори з американськими колегами, стане його третьою поїздкою до США з початку президентства Трампа.

"Наша пропозиція полягає в тому, щоб взаємно знизити тарифи до нуля з нашими американськими друзями", – зазначив Гілл, маючи на увазі пропозицію, озвучену президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

Зазначимо, що США все ще зберігають 10-відсотковий загальний тариф на глобальний імпорт, а також 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі.