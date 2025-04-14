FT: Еврокомиссия опасается шпионажа со стороны США и выдает сотрудниками одноразовые телефоны

Европейская комиссия начала выдавать одноразовые телефоны и простые ноутбуки некоторым сотрудникам, работающим в США, чтобы избежать риска шпионажа – это мера, которая традиционно применялась для поездок в Китай.

Об этом стало известно изданию Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, члены Еврокомиссии и чиновники, которые на следующей неделе едут на весенние встречи МВФ и Всемирного банка, получили новые указания.

По их словам, эти меры повторяют те, что применяются во время поездок в Украину и Китай, куда нельзя ввозить стандартные компьютерные комплекты из-за опасений российского или китайского шпионажа.

"Они обеспокоены тем, что США могут проникнуть в системы комиссии", – прокомментировал один из чиновников.

Отношение к США как к потенциальной угрозе безопасности подчеркивает, как ухудшились отношения после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.

Еврокомиссия подтвердила, что недавно были обновлены рекомендации по вопросам безопасности, но отказалась комментировать их подробности.

Она сообщила, что дипломатическая служба ЕС была привлечена к этому процессу, как это обычно бывает при обновлении таких рекомендаций.

Чиновники сообщили, что в инструкции для всех сотрудников, путешествующих в США, содержится рекомендация выключать телефоны на границе и класть их в специальные чехлы, чтобы защитить от шпионажа, если они останутся без присмотра.

Существует дополнительный риск, связанный с США, где пограничники имеют право изымать телефоны и компьютеры посетителей и проверять их содержимое.

Брюссель и Вашингтон ведут деликатные переговоры по ряду вопросов, где каждая из сторон могла бы собрать информацию о другой. С 21 по 26 апреля трое комиссаров отправляются в Вашингтон на заседание МВФ и Всемирного банка.

Марош Шефчович, комиссар ЕС по вопросам торговли, проводит переговоры с министром торговли Говардом Лутником в Вашингтоне в понедельник, пытаясь урегулировать эскалацию торговой войны.