Каллас відреагувала на слова Трампа, що Росія зробила "помилку" в Сумах

Коментуючи реакцію президента США Дональда Трампа щодо російської атаки на Суми 13 квітня, глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Росія має усвідомити, що її повномасштабне вторгнення було помилкою.

Заяву Каллас у Люксембурзі на пресконференції за підсумками Ради міністрів із закордонних справ наводить "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Каллас відповіла на запитання журналістів про те, що ближче до істини – висновки багатьох європейських міністрів, що Росія завдала навмисного ракетного удару по Сумах, чи переконання президента США Трампа про те, що Росія у цьому випадку "допустила помилку".

"Я думаю, інтересам всіх відповідає, щоб Росія зрозуміла, що вона зробила помилку. Але що вона зробила помилку, коли атакувала Україну. Що вона не зможе перемогти в Україні, тому що воля народу України не зломлена", – сказала Каллас.

Вона додала, що європейські країни і не лише вони стоятимуть поряд з Україною і надалі.

"Сподіваюся, це очевидно для багатьох зараз: якщо ви хочете зупинити вбивства, то маєте зупинити Росію, яка і коїть всі ці вбивства", – наголосила Каллас.

Вона зауважила, що всі 27 країн ЄС хочуть миру й підтримують пропозицію про припинення вогню. Україна, додала Каллас, також погодилася на безумовне припинення вогню вже більше місяця тому, але цього не зробила Росія.

"Поки що ми бачимо, що одна Росія хоче війни. Ми бачили цю найбільш смертоносну атаку, яку Росія здійснила вчора на місто Суми, у вихідний день. Очевидно, що росіяни не хочуть миру. Зовсім. Тож єдиний шлях, щоб привести їх до серйозних переговорів, – це застосувати більше тиску на Росію", – зазначила висока представниця ЄС.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в понеділок також підкреслив, що російські війська опинилися в Україні не помилково.