Глава МЗС Італії після слів Трампа: Росія в Україні – не помилково

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в понеділок підкреслив, що російські війська опинилися в Україні не помилково, після того як президент США Дональд Трамп припустив, що Москва, можливо, припустилася помилки під час недільної атаки на Суми.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує агентство ANSA.

Назвавши атаку Росії на суми "жахливою", Трамп відзначив, що це була "помилка".

"Я не знаю, якою була природа (атаки на Суми. – Ред.), але росіяни вирішили вторгнутися в Україну, порушуючи всі норми міжнародного права, не помилково", – сказав глава МЗС Італії.

"Коли ви ведете війну і здійснюєте подібні атаки, помилки можуть траплятися, але вони неприпустимі, тому що є частиною загальної стратегії – ми все ще говоримо про напад на Україну", – додав міністр.

Таяні вважає, що Росія не хоче вести діалог про припинення війни, якщо вона продовжує атакувати.

"Тому те, що сталося вчора, є неприйнятним, тому що це частина неприйнятної агресії проти вільної незалежної країни", – резюмував Таяні.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Трамп хоче зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.